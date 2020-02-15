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Polis memuru görme engelli taraftara maçı böyle anlattı

İstanbul'da dün akşam Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı oynanırken görme engelli siyah beyazlı taraftara maçı anlatan polis memurunun görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

İHA | 15.02.2020 - 12:34..
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İstanbul'da, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Medipol Başakşehir'un 1-0 galip ayrıldığı maçta duygusal bir an da yaşandı.

POLİS GÖRME ENGELLİ VATANDAŞA MAÇI ANLATTI

Emniyet görevlisi Emre Bedir, doğuştan görme engelli olan Ömer Aydın'a maçı anlattı. Tribünde bulunan bazı polisler ise göz yaşlarını tutamadı. Aydın polis memurunun anlatımı sırasında heyecanlanıp ayağa kalkarken, o anın görüntüleri birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Emniyet görevlisi, görme engelli taraftara maçı anlattı

Görüntüler binlerce kez izlenirken, sosyal medya kullanıcıları polis memurunu bu hareketinden dolayı tebrik etti.

Polis memuru görme engelli taraftara maçı böyle anlattı

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