Polis memuru kendini vurdu

Üsküdar'daki Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde yaşanana olayda yaralı polis memuru meslektaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞTIĞI İDDİA EDİLİYOR

İddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan 22 yaşındaki polis memuru Mustafa Gökkaya, beylik tabancasıyla kendisini yaraladı. Silah sesini duyan polisler yaralı polis memuru Gökkaya’ya ilk müdahaleyi yaptıktan hemen sonra sağlık ekipleri yaralı polis memurunu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralanan polis memurunun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken Gökkaya’nın tedavisine devam ediliyor. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.