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Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırdı, darbetti

Şiddet gören ve cinsel istismara uğrayan Lale U.'yu ormanlık alanda bırakıp kaçan Mehmet G., polis ekiplerince yakalandı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

DHA | 19.01.2020 - 15:22..
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Antalya'da evine gitmek üzere otobüsten inen 23 yaşındaki Lale U.'ya kendini polis olarak tanıtan 32 yaşındaki Mehmet G., bilgi almak istediğini söylediği genç kadını bindirdiği aracında darbettikten sonra cinsel istismarda bulundu.

BABASI KIZINA ULAŞAMAYINCA DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Kızının kendisini telefonla arayarak, polislerin uygulama yaptığını söyledikten sonra gittiği adreste, kızını ve uygulama yapan polisleri göremeyen baba Oktay U., kızının hayatından endişe ederek polis merkezine gitti.

SÜRÜCÜLERDEN YARDIM İSTEDİ

Başvuru üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir genç kızın yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istediğini, polis merkezine getirilen kızın Lale U. olduğunu belirledi.

Tanınmayacak şekilde dövüldüğü görülen Lale U. ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırdı, darbetti


''ELİMİ AYAĞIMI BAĞLADI, DÖVDÜP CİNSEL TACİZDE BULUNDU''

Gasp Büro Amirliği ekipleri, hastanede tedaviye alınan Lale U.'nun ifadesine başvurdu. Lale U. ifadesinde,  yanına yaklaşan 30-35 yaşlarındaki erkeğin kendisine polis rozeti gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Uyuşturucu ile ilgili operasyon yaptıklarını, konuyla ilgili bilgime başvuracağını söyledi. Ardından beni siyah lüks cipe bindirdi. Kundu istikametinde otopark gibi bir yere gittik. O esnada beyaz bir aracın drift yaptığını gördük. Bu kişi elimi ve ayağımı bağladı, dövüp, cinsel tacizde bulundu. Daha sonra oradan ayrılıp ormanlık bir bölgeye gittik. Şahıs yine cinsel tacizde bulunup, dövmeye devam etti. Kıyafetlerini çıkartarak tecavüz etmeye çalıştı. Direnerek buna engel oldum."

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırdı, darbetti


''SAÇIMI ÇAKMAKLA YAKMAYA KALKIŞTI''

Saldırganın saçını çakmakla yakmaya çalıştığını, başaramayınca ormanlık bölgede kendisini bırakarak araçla uzaklaştığını anlatan Lale U., "Ormanlık alanda 1,5 saat kadar hareketsiz yattım. Daha sonra anayola çıkarak araçlardan birini durdurdum. Bir araç sürücüsü beni polis noktasına götürdü." dedi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Lale U.'nun ifadesinin ardından polis ekipleri, genç kadının otobüsten indiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Lale U.'nun yanına gelen kişinin kullandığı lüks cipin plakasını belirleyen polis, aracın bir turizm firmasına ait olduğunu tespit etti.

Turizm firmasıyla yapılan görüşme sonrası aracı olay saatinde şirket çalışanı Mehmet G.'nin kullandığını belirleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçta yapılan incelemede ise Lale U.'ya ait olduğu değerlendirilen saç kılı ile sperm ve kan örnekleri bulundu.

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırdı, darbetti

SUÇUNU KABUL ETTİ

Gasp Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet G., ifadesinde suçlamaları kabul etti. Mehmet G., Lale U.'ya ait eşyalar ile polis rozetini attığı yeri de ifadesinde söyledi. Mehmet G.'nin yer göstermesi üzerine ormanlık alandaki bir çöp konteynerindeki polis rozeti ile Lale U.'ya ait eşyalar bulundu. Mehmet G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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