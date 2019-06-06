taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8184
Euro
6.5985
Altın
1343.1
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.343

Polis tacizciyi görüntülerden buldu

Şanlıurfa'da bir kadın bindiği otobüste tacize uğradı. Tacizci ile arasında çıkan kavgaya otobüstekiler de dahil olunca kısa süreli arbede yaşandı. Polis, tacizciyi gözaltına aldı.

DHA | 06.06.2019 - 15:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa Toplama Merkezi- Balıklıgöl hattında sefer yapan halk otobüsüne binen ve ismi açıklanmayan kadın, bir süre sonra çığlık atmaya başladı.

KISA SÜREDE KAVGA ÇIKTI

Kadın, arkasındaki erkek tarafından taciz edildiğini söyleyerek şoförden otobüsü durdurmasını istedi. Kadın ile kendisini taciz ettiğini öne süren kişi arasında çıkan tartışma, otobüsteki diğer yolcularında dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa’da halk otobüsünde bir kadın tacize uğradı İZLE

GÖRÜNTÜLERDEN TACİZCİ BULUNDU

Kavganın ardından şüpheli otobüsten inerek uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, otobüsün güvenlik kamerası ve yolcuların cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüleri izleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Polis tacizciyi görüntülerden buldu

Tacize uğradığını iddia eden kadın ise şüpheliden şikayetçi oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

664
Neymar'ın ifadesi alındı

Neymar'ın ifadesi alındı

120
Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

171
Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

537
Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

358
Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

156
Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir