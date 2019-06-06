Polis tacizciyi görüntülerden buldu

Şanlıurfa Toplama Merkezi- Balıklıgöl hattında sefer yapan halk otobüsüne binen ve ismi açıklanmayan kadın, bir süre sonra çığlık atmaya başladı.

KISA SÜREDE KAVGA ÇIKTI

Kadın, arkasındaki erkek tarafından taciz edildiğini söyleyerek şoförden otobüsü durdurmasını istedi. Kadın ile kendisini taciz ettiğini öne süren kişi arasında çıkan tartışma, otobüsteki diğer yolcularında dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa’da halk otobüsünde bir kadın tacize uğradı İZLE

GÖRÜNTÜLERDEN TACİZCİ BULUNDU

Kavganın ardından şüpheli otobüsten inerek uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, otobüsün güvenlik kamerası ve yolcuların cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüleri izleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Tacize uğradığını iddia eden kadın ise şüpheliden şikayetçi oldu.