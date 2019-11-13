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Polise mukavemet eden iki zorba beraat etti

Beraat eden şahıslar, gasp olayına karıştıktan sonra olaya müdahale eden polislere zorluk çıkarmışlardı.

DHA | 13.11.2019 - 18:35..
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Balıkesir'de üniversite öğrencisi A.D.'yi (25) darbedip, cüzdan ve cep telefonunu alarak gasbeden ve ardından olaya müdahale eden polislere mukavemet eden iki şahsın gasp suçundan tutuklulukları hala devam ediyor.

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POLİSTEN KAÇARAK KURTULDULAR

24 Eylül'de bir parkta meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi A.D. ve arkadaşlarının yanına gelen Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, iddiaya göre ''Buranın abisi biziz'' deyip, A.D.'yi dövmeye başladı.

Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, A.D.'nin cep telefonunu ve cüzdanını gasbetti. A.D.'yi yakındaki su kanalına atmak üzereyken, ihbar üzerine gelen polis ekiplerini gören Nihat Yıldız ve Burak Baştürk kaçarak uzaklaştı.

Polise mukavemet eden iki zorba beraat etti

HASTANEDE KARŞILARINA ÇIKTI

İki şüpheli, içlerinden birinin rahatsızlığı için gittikleri hastanede A.D. ve yakınlarıyla karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Araya giren polislere bağırıp hakaret eden şüpheliler, ellerini kollarını sallayarak ayrıldı. Şüphelilerin hastanede yaşattıkları o anlar, A.D.'nin babası İ.D. tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Polise mukavemet eden iki zorba beraat etti

MUKAVEMETTEN BERAAT ETTİLER

Bir gün sonra gözaltına alınan Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, hem gasp ve adam yaralama, hem de polise mukavemet suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Burak Baştürk ve Nihat Yıldız, haklarında açılan davalarda, polise mukavemet suçundan beraat etti. Halen tutuklu bulunan iki sanığın gasp ve adam yaralama suçundan yargılamalarının devam ettiği belirtildi.

Polise mukavemet eden iki zorba beraat etti

''BIÇAKLAMASIN DİYE DAYAĞA RAZI OLDUM''

Nihat Yıldız, yaşanan olayın ardından ifadesinde pişman olduğunu söyleyip, "Polisi ittirdim, çünkü alkollüydüm. Bir boşluğa düştüm, o boşlukta da bu olaya düştüm. Özür dileyecektim" diyerek kendini savunmuştu.

Saldırıya uğrayan A.D. ise, yaşadığı olayı, "Dişleri kilitlenmişti, gözleri deli deli bakıyordu. Bıçaklamasınlar diye dayağa razı oldum" diye anlatmıştı.

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