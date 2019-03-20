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Polisten kaçan şüphelilerin otomobili takla attı

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçmaya çalışırken takla atarak devrildi.

AA | 20.03.2019 - 04:52..
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Ankara'da Çankaya Cinnah Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri M.T. idaresindeki aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya çalışırken bölgede bulunan çok sayıda ekip otomobilin peşine düştü.

Polisten kaçan şüphelilerin otomobili takla attı

Yaklaşık 4 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından Kırkkonaklar Mahallesi'ne kaçan otomobil, Şemsettin Günaltay Caddesi'nde takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası araçtan yaralı olarak çıkan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü M.T'nin ehliyetsiz olduğu ve aracın annesine ait olduğu anlaşıldı.

Polisten kaçan şüphelilerin otomobili takla attı

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ile birlikte hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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