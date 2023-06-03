28. Dönem milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti 28. Dönem milletvekillerinin yemin törenleri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki gerçekleştirildi.

AA

Türkiye seçimini yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluğu Cumhur İttifakı'na çoğunluk veren halk, Recep Tayyip Erdoğan'ı da yeniden cumhurbaşkanı seçti.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından milletvekillerinin yemin törenleri gerçekleştirildi.

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Genel Kurul'da toplam 581 milletvekili ant içerken tören 10,5 saat sürdü.

Yemin etmeyen milletvekilleri Genel Kurul'a katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edecekler.

Erdoğan uzun süre alkışlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için ayrılan özel locada yemin töreninin bir bölümünü takip etti.

Genel Kurul'a girdiğinde uzun süre alkışlanan Erdoğan, milletvekillerini ve dinleyici locasındaki vatandaşları selamladı.

Kılıçdaroğlu töreni locadan takip etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törenin bir bölümünü locadan izledi.

Cumhurbaşkanı adayı olması dolayısıyla milletvekili seçiminde aday olamayan Kılıçdaroğlu, ilk defa bir yasama döneminin açılışını locadan takip etti.

Osman Gökçek yemin metnini tekrar etti

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yemin metnini tamamlamasının ardından kürsüden ayrılırken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in, "Eksik söyledi" şeklindeki itirazı üzerine, "Tekrar okuyayım" diyerek yemin metnini tekrar etti.

Görme engelli Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'a kürsüye gelişinde ve kürsüden ayrılışında kavaslar eşlik etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in yemin metnindeki 'Atatürk' ifadesini kullanırken sesinin tonunu yükseltmesi dikkati çekti.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, oğlu AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'ın yeminini ailesiyle birlikte locadan izledi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, yemin metnini yanlış ya da eksik okudukları için yeniden ant içtiler.

Bahçeli'den sükunet çağrısı

Şanlıurfa milletvekilleri yemin ettiği sırada izleyici locasından gelen seslerin yükselmesi ve hareketlilik nedeniyle Bahçeli, Meclis İçtüzüğü'ne göre dinleyicilerin sükunet içinde oturmak zorunda olduğu, söz, alkış veya başka bir hareketle düşüncelerini ortaya koyamayacağına dair uyarıda bulundu.

Bahçeli, bu yasağa uymayanların Genel Kurul salonundan çıkarılacağını belirterek herkesi sükunete davet etti.

Mahmut Tanal'a Bahçeli'den uyarı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kürsüye geldiğinde Genel Kurul'u selamladıktan sonra yemin metnini okudu.

Bunun üzerine Bahçeli, kürsüde yemin metni haricinde bir ifade kullanılamayacağını belirterek Tanal'dan yeniden ant içmesini istedi.

Tanal, yeniden yemin etti.

Başkan seçimi 7 Haziran'da başlayacak

Yemin töreninin tamamlanmasının ardından geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa'nın 94. maddesi gereğince TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların Meclis'in toplandığı 2 Haziran Cuma gününden itibaren 5 gün içinde Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan adaylarının isimlerinin 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar bildirilebileceğini kaydeden Bahçeli, "Meclis Başkanı seçimine 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te başlanacaktır" dedi.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ant içme töreni için saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak Haberin Detayları

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da yemin törenini Kordiplomatik Loca'dan takip eden büyükelçiler arasında yer aldı.