Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'na gelişi sırasında muhalefet ayağa kalkmadı Meclis'te bulunan muhalefet milletvekillerinin, kendisine ayrılan locaya giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamadığı ve ayağa kalkmadığı görüldü.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de 28. Yasama dönemi başladı.

Meclis'in en yaşlısı unvanını elinde bulunduran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaptı.

Meclis'in açılışı yapılmadan önce ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşılandı.

Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip etmek için Meclis Genel Kurulu'na girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ayrılan locaya giriş yaptığı anda Cumhur İttifakı sıralarından coşkulu bir alkış tufanı koptu.

Muhalefetin vekilleri ne alkışladı ne de ayağa kalktı

Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri Erdoğan'ı ayakta alkışlarken dikkat çeken bir görüntü meydana geldi.

Meclis'te bulunan muhalefet partilerinin milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan locaya giriş yaptığı sırada ayağa kalkmadığı görüldü.

Ayrıca muhalefet milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamaması da objektiflere yansıdı.