ABD-İran görüşmesi sona erdi

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İran ve ABD arasında Umman'da gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin ilk turu tamamlandı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerin ardından taraflar, gelecek hafta yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

MÜZAKERELER HAFTYAYA DEVAM EDECEK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un liderliğindeki heyetler arasında gerçekleşen bu görüşmeler, karşılıklı saygı çerçevesinde ve yapıcı bir atmosferde yapıldı. Taraflar, müzakerelerin bir sonraki haftada devam etmesi konusunda anlaşma sağladı.