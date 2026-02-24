Adalet Bakanı Gürlek’ten Bahçeli’ye ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ziyarette bulundu.

Ziyaret, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesinde gerçekleşti. Basına kapalı olarak yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

GÜNDEMDE GÜNCEL KONULAR VARDI

Edinilen bilgilere göre görüşmede, yargı ve siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı öğrenildi. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona erdi.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bakan Gürlek'in ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik.



Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum.

Bakan Gürlek daha sonra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile de görüştü.