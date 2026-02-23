KKTC’de Türkiye ile fiber optik protokolüne protesto

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan “Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Hizmetlerinin Hanelere ve İşletmelere Ulaştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü”ne karşı çıkan sendika ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, Meclis önünde toplandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Meclis girişine demir barikat kuruldu. Muhalefet milletvekillerinin de destek verdiği protestocular, protokol geri çekilinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

MECLİS'TEKİ GREV 60 GÜN ERTELENDİ

KKTC Bakanlar Kurulu, Cumhuriyet Meclisi bünyesinde fiber optik protokolüne karşı başlatılan grevi “elzem hizmet” kapsamında değerlendirerek 60 gün süreyle erteledi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Açıklamada, Meclis’teki hizmetlerin aksamaması amacıyla grevin bugünden itibaren ertelendiği belirtildi.

OKULLARDA DA GREV KARARI

Protokole yönelik tepkiler eğitim alanına da yansıdı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) greve destek verirken, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) iki okulda grev kararı aldı.

Ayrıca Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), belirli saatler arasında tüm okullarda greve gidileceğini duyurdu. Sendikalar, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’na (Tel-Sen) destek açıklaması yaptı.

PROTOKOL TEMMUZ AYINDA İMZALANMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında temmuz ayında imzalanan protokol kapsamında, KKTC’nin fiber optik altyapısının geliştirilmesi ve yüksek hızlı internet hizmetinin haneler ile işletmelere ulaştırılması hedefleniyor.

Projeyle birlikte ülkedeki kullanıcıların daha yüksek hızlı fiber internet erişimine kavuşması planlanıyor. Tartışmaların ise Meclis gündemindeki görüşmelerle birlikte sürmesi bekleniyor.