AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları ekibi belli oldu

AK Parti’de yeni oluşturulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’nda görev yapacak isimler netleşti. Kültür ve Sanat Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın liderliğinde yürütülecek çalışmalar için 12 başkan yardımcısı belirlendi.
KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI’NDA GÖREV DAĞILIMI
Parti içinde kültür ve sanat alanındaki politikaları geliştirmek ve yönlendirmek amacıyla kurulan bu birimin başına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman getirildi. Yayman’ın ekibinde yer alacak isimler de netleşirken, başkan yardımcılığı görevini üstlenecek 12 kişi belirlendi.
İŞTE EKİBİN KADROSU
Kültürel mirasın korunması, sanatın teşvik edilmesi ve kültür-sanat politikalarının güçlendirilmesi adına çalışmalar yürütecek olan bu ekip, AK Parti’nin sanat ve kültüre yönelik vizyonunu hayata geçirmeyi hedefliyor. Hüseyin Yayman’ın başkanlığında görev alacak 12 başkan yardımcısının isimleri de paylaşıldı:
Yücel Arzen Hacıoğulları
Şebnem Bursalı
Ömer Arvas
Mehmet Şahin
Serpil Yılmaz
Fatima Yurduseven
İsmail Kaya
Hilmi Türkmen
İsmet Gergerli
Şeyhmus Dinçel
Jüllide İskenderoğlu
Türk İslam Karakoç
HÜSEYİN YAYMAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kültür ve Sanat Politikaları’ndaki çalışma ekibini duyurup, başarılar diledi. Yayman’ın mesajı şöyle:
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın @RTErdogan Beyfendinin olurlarıyla görevlendirilen Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcılarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Birlikte yol yürüyeceğimiz değerli çalışma arkadaşlarıma vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ülkemiz ve milletimiz ve Kültür Sanat Dünyamız için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Ülkemiz, milletimiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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