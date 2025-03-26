AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları ekibi belli oldu

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AK Parti’de yeni oluşturulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’nda görev yapacak isimler netleşti. Kültür ve Sanat Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın liderliğinde yürütülecek çalışmalar için 12 başkan yardımcısı belirlendi.

KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI’NDA GÖREV DAĞILIMI

Parti içinde kültür ve sanat alanındaki politikaları geliştirmek ve yönlendirmek amacıyla kurulan bu birimin başına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman getirildi. Yayman’ın ekibinde yer alacak isimler de netleşirken, başkan yardımcılığı görevini üstlenecek 12 kişi belirlendi.

İŞTE EKİBİN KADROSU

Kültürel mirasın korunması, sanatın teşvik edilmesi ve kültür-sanat politikalarının güçlendirilmesi adına çalışmalar yürütecek olan bu ekip, AK Parti’nin sanat ve kültüre yönelik vizyonunu hayata geçirmeyi hedefliyor. Hüseyin Yayman’ın başkanlığında görev alacak 12 başkan yardımcısının isimleri de paylaşıldı:

Yücel Arzen Hacıoğulları



Şebnem Bursalı



Ömer Arvas



Mehmet Şahin



Serpil Yılmaz



Fatima Yurduseven



İsmail Kaya



Hilmi Türkmen



İsmet Gergerli



Şeyhmus Dinçel



Jüllide İskenderoğlu



Türk İslam Karakoç

HÜSEYİN YAYMAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kültür ve Sanat Politikaları’ndaki çalışma ekibini duyurup, başarılar diledi. Yayman’ın mesajı şöyle: