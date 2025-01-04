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Haber Merkezi

Suriye'de yeni döneme geçiş sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin gönüllü dönüşlerine ilişkin sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları ile bakanlıkta bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı açıklama yapan Yerlikaya, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri konusu ana gündem maddemizdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi tarihin doğru tarafında yer aldık. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında dimdik durduk" ifadelerini kullandı.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN DÖNÜŞLERİ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Yerlikaya, paylaşımını şöyle sürdürdü: