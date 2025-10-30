Almanya Başbakanı Merz: Türkiye ile ortaklığımızı genişletmek istiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara’da gerçekleştireceği temaslar öncesinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİNE VURGU

Merz, iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da."

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME PLANI

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini belirterek, "Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım." ifadelerini kullandı.