Almanya Başbakanı Merz: Türkiye ile ortaklığımızı genişletmek istiyorum

- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye ile yakın ortaklığı geliştirmeyi hedefliyor.
- Türkiye ile özel ve çok yönlü ilişkilere vurgu yapan Merz, enerji, ticaret gibi alanlarda iş birliğini artırmak istiyor.
- Merz, bu amaçla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da bulunuyor.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara’da gerçekleştireceği temaslar öncesinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİNE VURGU
Merz, iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da."
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME PLANI
Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini belirterek, "Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım." ifadelerini kullandı.