Bahçeli, Didem Arslan Yılmaz ile görüştü: Gayet iyiyim

Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) 6 Şubat'ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve operasyonla kalp kapağının değiştirildiği duyurulmuştu.

Ancak ameliyat sonrası istirahat sürecinde olan Bahçeli’nin uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmaması, çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirdi. Son olarak, bazı sosyal medya hesaplarında Bahçeli'nin entübe edildiği ve bitkisel hayata girdiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİNDEN YANIT

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Bahçeli’nin entübe edildiği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Öte yandan, 5 Şubat 2025'te kalp ameliyatı geçiren ve dinlenme sürecine devam eden Bahçeli, gazeteciler Didem Arslan Yılmaz ve Nazlı Çelik ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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“GAYET İYİYİM” MESAJI

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi paylaşarak, MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kamuoyunda dolaşan iddiaların asılsız olduğunu vurguladığını aktardı: