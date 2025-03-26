Bahçeli, Didem Arslan Yılmaz ile görüştü: Gayet iyiyim

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) 6 Şubat'ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve operasyonla kalp kapağının değiştirildiği duyurulmuştu.
Ancak ameliyat sonrası istirahat sürecinde olan Bahçeli’nin uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmaması, çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirdi. Son olarak, bazı sosyal medya hesaplarında Bahçeli'nin entübe edildiği ve bitkisel hayata girdiği yönünde iddialar ortaya atıldı.
DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİNDEN YANIT
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Bahçeli’nin entübe edildiği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Öte yandan, 5 Şubat 2025'te kalp ameliyatı geçiren ve dinlenme sürecine devam eden Bahçeli, gazeteciler Didem Arslan Yılmaz ve Nazlı Çelik ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
“GAYET İYİYİM” MESAJI
Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi paylaşarak, MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kamuoyunda dolaşan iddiaların asılsız olduğunu vurguladığını aktardı:
Bugün yayına dakikalar kala, çok önemli bir telefon geldi. MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çeliker kendi cep telefonundan, beni aradı. Daha önce yaptığım görüşme talebim üzerine, Sayın Bahçeli'nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Sayın Bahçeli, Kadir gecemi tebrik etti. Ben de aynı dileklerimi ve saygılarımı ilettim. Kısa bir sohbet etme fırsatım oldu. Birçok dedikodular dolaşıyor ortalıkta iyi misiniz? dedim. Gayet iyi olduğunu söyledi. Bu vesile ile Kadir gecenizi tebrik ederim.
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