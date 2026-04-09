Bekir Bozdağ: Türk halkının çoğunluğu, erken seçim istemiyor

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, yaptığı yazılı açıklamada ara seçim konusunu değerlendirdi.

Bozdağ, Anayasa’da Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleriyle ilgili maddeleri hatırlatarak, ara seçim kararının zorunlu olmadığını ve Meclis’in serbest takdir yetkisine bağlı olduğunu belirtti.

Bu yönde bir karar almak için Meclis’i zorlayan bir Anayasa ya da kanun hükmü yoktur. Bu yetki Meclis Başkanı’na değil, doğrudan Genel Kurula aittir.

ARA SEÇİM İÇİN İKİ TEMEL İSTİSNA

Bozdağ, ara seçim yapılabilmesi için Anayasa’da iki istisna bulunduğunu ifade etti:

Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden 90 gün sonrası ilk pazar günü seçim yapılır.



Meclis üye tamsayısının yüzde 5’inin (30 milletvekili) boşalması durumunda ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verilebilir.

Bozdağ, ikinci istisnanın geçerli olabilmesi için milletvekilinin istifasının TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Meclis’in kabul etmediği istifa hukuki hiçbir sonuç doğurmaz.”

"HALKIN GÜNDEMİ ARA SEÇİM DEĞİL"

Bozdağ, ara seçim tartışmalarının kamuoyunu gereksiz yere meşgul ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Türk halkının kahir ekseriyetinin böyle bir gündemi ve talebi yoktur. Bölgemizde savaş devam ederken ülkemizin güvenliği son derece hassas bir konudur. Ara seçim tartışmaları milletimize ve ülkemize fayda sağlamaz.