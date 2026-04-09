Ömer Çelik: AK Parti sandıktan korkmaz

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.37’de başladı.

Toplantıda Seçim İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı sunumları değerlendirildi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ara seçim söylemlerine şu ifadelerle karşılık verdi:

"CHP NASIL BU HALE GELDİ, BUNUNLA YÜZLEŞİN"

CHP'nin Türk siyasi hayatında en temel tanımlarından bir tanesi 'kurultaylar partisi' derler. Canı sıkıldıkça kurultaya giden partidir. Biz deriz ki, CHP kendi istikrarını sağlayamamış partidir. Sayın Özgür Özel dönemi tam kaos dönemidir. Libya'da TSK'ya silah çeken güçler, Türkiye ile hareket eden güçler vardı. CHP'den birisi çıktı Türkiye'ye silah çeken güçlere seküler güçler dedi. Mavi vatan konusunda gördük. Özel'in iki çalışma arkadaşından birisi eleştirdi diğeri sahip çıktı. Hangi CHP sorusu akla geliyor. Şimdi demokratik mekanizmalardan bahsetmesi değil; sayın Özel'in yüzleşmesi gereken şey şudur; CHP bu kadar nasıl vahim bir hale gelmiştir? Kendisi de mahçubiyet duyduğunu söylüyor. Kurultay mantığı olduğu için zannediyorlar ki Türkiye de o mantıkla idare ediliyor.

"KENDİ KURULTAY SİMÜLASYONUNU TÜRKİYE SİYASETİNE YANSITMA ÇABASI"

AK Parti seçimden korkuyor mu diye argüman getiriyor. Bütün siyasi hayatımız boyunca, 25 yıl boyunca sizi sandıkta yenerek iktidar olmuşuz. Bizim en sevdiğimiz şey sandık. İstikrar ve hedeflerimiz, etrafımızdaki tabloya baktığımızda seçimlerin doğru şekilde zamanında yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamının vatandaşın verdiği süreyi en iyi şekilde temsil etmekle bir mükellefiyeti vardır. Dolayısıyla kendi kurultay simülasyonunu Türkiye siyasetine yansıtmaya çalışıyor. Bizim açımızdan herhangi hükmü yok. Gerçekten böyle bir şey istiyor olsa bile ki bunu taktik sebeple yaptığını görüyoruz. Bugün kefil olduğu kişilerle ilgili beyanlardaki çelişkiler de görülüyor. İnsan kafasını kaldırır Türkiye'nin doğusuna, güneyine, Balkanlara, Kafkaslara bakar. Silgisi kaleminden önce bitiyor demiştim, kalemi de yok, sadece silgisiyle uğraşıyor. Biz CHP'de başka genel başkanlarla rekabet içinde siyaset yaptık. Fakat bu derecede gerçeklerden kopuk bir söylem CHP yönetimini daha önce görmedik.

"BURSA'DA DEMOKRATİK MEKANİZMA İŞLEDİ"

Bursa Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'ndaydı. Belediye başkanının yargısal süreçler neticesinde görevden alınmasından sonra demokratik mekanizma işledi. Orada Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhur İttifakı'nın ve bağımsızların oyunu aldı. Seçime girmişler, girmemişler bu kendilerinin bileceği iş. Neticede belediye meclis üyelerinin temsil ettiği makam millet iradesiyle ortaya çıkmış makamdır. Dolayısıyla orada vatandaşımızın iradesini temsil eden Cumhur İttifakı üyeleri oradaki bağımsızlarla bu sonuca imza attı. Bursamız için hayırlı uğurlu olsun.

"İSRAİLLİ BAKANIN TEHDİDİ, GÖRKEM SEVİNDİK İÇİN ŞEREF MADALYASIDIR"

İdam cezası uygulaması aslında Filistinliler'e idam cezası. İsrail kendi anayasal düzenine idam cezası getirmiyor. Irkçı bir şekilde ayrımcı şekilde dini ve ırkçı fanatizmle Filistinlileri katletmek üzere bunu getiriyor. Herhangi bir parlamentonun böyle bir karara imza atması utanç vericidir. Bu soykırımdan farksızdır. Etnik ve dini böyle bir karar dinci fanatizmdir, soykırımdır. Teopolitik yaklaşım, ırkçılık temel insan hakları belgelerin ve insani değerlerin tamamına karşıdır. Esasında İsrail'de bir bütçe sorunu var. İkide bir Mescid-i Aksa'ya saygısızlık eden bakanın partisi bu şekilde destek veriyor. Netanyahu 'Biz batı değerlerinin ortadoğudaki kalesiyiz' diyordu. Batıya sormak lazım demokrasi, insan hakları açısından baktığımızda bu idam kararının sizi temsil ettiğini düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Neden Sanchez haricinde diğer liderlerin sesi çıkmıyor. Avrupa devletlerinin sokaklarında Avrupa'nın asil, soylu insanları sokaklara dökülüyor. İnsanlık haysiyeti adına soylu insanlar büyük mesajlar verdiler. Oradaki yönetimler bu idam kararı karşısında niye susuyorlar?



Görkem Sevindik güzel cümle kurmuş 'Sanatçı insan onurunu ve insan haysiyetini yüceltir'. Gazze karşısında birçok Batı'daki sanatçı kariyerlerini tehlikeye atarak güçlü mesajlar verdiler. Sevindik'in mesajı da kıymetli mesajdır. Fanatik, ırkçı İsrailli bakan tarafından tehdit edilmesi Görkem Sevindik için şeref madalyasıdır. Onun için tebrik ediyoruz.

İRAN İLE ATEŞKESİN ÖNEMİ

Çelik, İran ile geçici ateşkesin bölge barışı için kritik olduğunu belirtti:

Geçici ateşkes sorunları çözmüyor. Önemli olan kalıcı barışın sağlanması ve daha fazla can kaybının yaşanmamasıdır. Bölgedeki kırılgan barış ortamında, tek taraflı teslimiyet dayatmalarıyla kalıcı bir barış çıkmaz. Aşırı şartlar dayatılmamalı.

İSRAİL VE ABD'NİN TUTUMU

Sözcü, İsrail’in ateşkesi sabote ettiğini ve ABD’nin İran’a tek taraflı yükümlülük dayattığını vurguladı:

“Barış karşılıklı olur. İsrail kan dökülmesini istiyor; barış için şartlar dayatılamaz.”

NATO ZİRVESİ

Çelik, Türkiye’de yapılacak diplomasi ve NATO zirvesine de dikkat çekti:

“Türkiye’de kurulacak her diplomasi masası önemli. NATO zirvesi, örgütün ve ittifakın geleceği açısından kritik bir dönemeçtir.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE SİLAHLARIN BIRAKILMASI

Yüce Meclis’in terörle mücadeledeki komisyon çalışmalarını başarılı bulduklarını belirten Çelik, sürecin odak noktasının silahların bırakılması ve örgütün feshi olduğunu ifade etti:

“Yasal düzenleme çalışmaları sürüyor. Meclis, yol haritasını netleştirdi.”



