Biden, ABD kara sularında petrol ve doğalgaz sondajını yasaklayacak

DHA

ABD Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump'a devretmesine kısa bir süre kala verdiği tartışmalı kararlara bir yenisini daha ekledi.



Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Joe Biden, doğu ve batı kıyılarının yanı sıra Meksika Körfezi’nin doğu kesimi ve Bering Denizi’nin belirli bölgelerinde yeni petrol ve doğalgaz sondaj faaliyetlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

"KIYILARIMIZI KORUMALIYIZ"

Biden, bu kararı gerekçelendirirken şu ifadeleri kullandı:

Bu kıyılarda sondaj yapmak, değer verdiğimiz doğal alanlara geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verebilir ve ülkemizin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için bir zorunluluk değildir.

Biden, alınan bu kararın toplamda 625 milyon dönümden fazla su alanını sondaj faaliyetlerinden koruyacağını belirterek, bunun ABD’nin iklim politikaları ve sürdürülebilir enerji hedefleriyle tam uyum içinde olduğunu vurguladı.