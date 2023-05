Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan mesajı: Önem verdiği konulara biz de önem veriyoruz AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Sinan Oğan, 28 Mayıs için kararını belli edecek. Kafalarında ne var, kehanette bulunacak değilim. Sinan Oğan'ın hassas olduğu, önem verdiği konular bizim de önem verdiğimiz konular" dedi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın ise yüzde 5.17 oldu.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında seçim yapmak için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidilecek.

Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, TRT Haber'de ikinci turunda kime destek vereceği merak edilen Sinan Oğan'la ilgili de konuştu.

Binali Yıldırım, "Sinan Oğan, 28 Mayıs için kararını belli edecek. Kafalarında ne var, kehanette bulunacak değilim. Sinan Oğan'ın hassas olduğu, önem verdiği konular bizim de önem verdiğimiz konular. Ayrışan konular var mı, var. Ekonominin yönetim şeklinde bazı konular var. Mültecilerde var mı? Aslında yok. Ama mültecileri, maalesef aleyhimizde kullanmak için, çok fazla abartarak ve saptırarak propaganda yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuşmasının devamında, "İnsanın can güvenliğinden önemli bir şey var mı? Can havliyle ne var ne yok bırakıp buraya geliyorlar. Suriye'de bir otorite boşluğu oluştu. Oradaki rejim bir kesimi hasım bir kesimi dost kabul ediyor. Uluslararası konvansiyonlarda bir insan can güvenliği ile karşı karşıyaysa siz, 'Onu kabul etmiyorum' diyemezsiniz. Biz ne yapıyoruz, önce Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yaptık. O bölgeyi kontrol altına aldık. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. Orada bölgeyi kontrol altına aldık. Geçen sene Barış Pınarı Harekatı ile güvenlik şeridimizi uzattık. Şimdi bu güvenlik şeridinin oluşturulmasının iki tane büyük katkısı var. Bir terör devletini engellemek, ikincisi terörü sınırlarımıza gelmeden engellemek. Ben eminim kısa sürede oradaki otorite boşluğu da sona ererse insanlar oraya hızlı bir şekilde gitmiş olacak" dedi.

"Mülteciler gidecek"

Binali Yıldırım, mültecilerle ilgili, "Ülkelerine gidecekler. Onların gitmesi için de ilk etapta 1 milyon mülteciyi göndereceğiz. Çünkü İdlib tarafında onların yaşayacağı yerleri, evleri, okulları yapıyoruz, güvenliği sağlayacak altyapıyı oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.