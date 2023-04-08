Bülent Arınç: Seçimi sayın Erdoğan'ın alacağını düşünüyorum Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 14 Mayıs seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını, temennisinin de bu yönde olduğunu söyledi.

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Yaptığı politik çıkışlarla adından sık sık söz ettiren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Elips TV'de Ömer Şahin'in konuğu oldu.

Arınç, yaklaşan seçim gündeminde kamuoyunun yakından takip ettiği birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Eski TBMM Başkanı Arınç'a kendisinin adaylığı ve seçime dönük beklentileri de soruldu.

Kendisinin değil oğlunun aday olduğunu belirten Arınç, seçim tahminini de açıkladı.

"Seçimi sayın Erdoğan'ın alacağını düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanacağını belirten Bülent Arınç, temennisinin de bu yönde olduğunu belirtti.

Arınç şöyle konuştu:

"Benim oğlum aday biliyorsunuz. Bir dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. Şimdi bir dönem daha İstanbul’dan devam edeceğini ümit ediyoruz. Parti genel merkezi ne yapar bilmiyorum. Böyle şeylerde de pek bize sormazlar. İnşallah hayır olur. Biz Manisa’ya çok şey borçluyuz da ben borcumu ödemeye devam ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ben sayın Erdoğan'ın alacağını düşünüyorum. Rahatlığını bilmem ama alacağını düşünüyorum ve temenni ediyorum.

Bizim aramızda başkalarına benzemeyen bir dava arkadaşlığı var. Biz onunla 1978'den beri... Ben ondan yaşça büyüğüm ama. Daha yaşlıyım ama o benden büyüktür diyelim. Böyle bir cevabı peygamberimiz çok beğenmiş."