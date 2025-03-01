Bülent Ecevit de Zelensky gibi Beyaz Saray'da aşağılanmıştı

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Dün akşam Beyaz Saray’da oldukça gergin anlar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere ilişkin anlaşma üzerine görüşme yapmak üzere bir araya geldi. Ancak, basın mensuplarının da izlediği bu toplantı, sert tartışmaların ve karşılıklı eleştirilerin gölgesinde geçti.

KIYAFETİYLE DALGA GEÇTİ

Trump’ın Zelensky’i karşıladığı anlar ise toplantının en çok konuşulan kısmı oldu. Trump, Zelensky’nin kıyafetini alaya alarak, "Bayağı şık giyinmişsin, takım elbisen yok mu?" şeklinde bir yorumda bulundu. Bu sözler, iki lider arasındaki gerilimi artıran unsurlardan biri oldu.

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SERT DURUŞLAR VE GERGİN ANLAR

Toplantı boyunca iki liderin karşılıklı sert açıklamaları dikkat çekti. Trump, "Ukrayna ateşkes için bazı tavizler vermek zorunda kalacak" derken, Zelensky de "Savaşı Putin başlattı, o ödemeli" diye yanıt verdi. Trump, daha sonra Zelensky'ye, "Ya bizimle anlaşacaksın, ya da biz bu işte yokuz" diyerek sert bir tutum sergiledi.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Gerilimli anların ardından, Zelensky ve Trump arasında yapılması planlanan basın toplantısı da iptal edildi. İki liderin görüşmesinin ardından yaşanan bu iptal, yaşanan gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi.

ECEVİT'İN CLINTON İLE VERDİĞİ FOTOĞRAFI HATIRLATTI

Bir ABD başkanının, yabancı bir lider ilk kez aşağıladığı görülmüyor. ABD liderlerinin, "yola getirmek" ve baskı kurmak amacıyla bu tür davranışları sergiledikleri çok örnekler var.

Bunlardan biri de merhum Başbakan Bülent Ecevit ile dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın yer aldığı fotoğraf karesiydi.

Beyaz Saray'da konuştukları belli olan iki liderden Ecevit, ayakta ve ellerini birbirine kenetlemiş halde konuşmasını sürdürürken, Clinton ise koltuğun üst kısmına yarım oturup, rahat tavırlarla Ecevit'i süzüyordu.