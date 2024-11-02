Burcu Köksal'dan CHP Genel Merkezi'ne: Olacağım yere ben karar veririm

Haber Merkezi

Siyasette gündem Esenyurt...

İstanbul'da son 2 günde bu kapsamda hareketli saatler yaşandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, teröristlerle ilişkisi nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanırken belediyeye kayyum atandı.

Bunun üzerine harekete geçen CHP, Esenyurt'ta miting düzenleyerek tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarını buraya çağırdı.

CHP'NİN ESENYURT MİTİNGİNE KATILMAYANLAR

Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı.

Yerel seçimler öncesinde düzenlediği mitinglerde seçimi kazanması durumunda DEM Partilileri makamına sokmayacağını söylediği için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile polemik yaşayan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de arası açılan Köksal, mitinge katılmaması nedeniyle de genel Merkez ile ters düştü.

Eleştirilerin hedefi olan Köksal Facebook hesabından eleştirilere cevap verdi.

"OLMAK İSTEDİĞİM YERE BEN KARAR VERİRİM"

Köksal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim.

"GEL DEYİNCE GELEN GİT DEYİNCE GİDENLERDEN OLMADIM"

Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın.

"MİLLİYETÇİLİĞİMİN ZEKATI..."

Haburda davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, Bebek katili Apo’nun Gazi Meclise çağrılmasına “aman beni görevden alırlar.“ diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir."