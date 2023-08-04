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İlker Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan gazeteci Çetiner Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan görülmeye dair açıklamalarda bulundu.

Çetiner Çetin, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile Diyalog kurabilen tek ülke olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Benim tahminim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme bu ayın son haftası gerçekleşecektir. Çünkü Rusya'nın da buna çok acil ihtiyacı var. Çünkü Afrika'daki kriz derinleşmeden bir can suyu göndermek durumunda. Özellikle önümüzdeki günlerde bir konferans var. Putin bu konferansa katılamayacak ama en azından o konferansta gerekli yardımların gönderileceğine dair önemli bir altyapının oluşturalacağına inanıyorum.



Putin daha önce Türkiye'ye gelecekti ancak Wagner meselesi Rusya'yı da çok yordu. Ama ben bu ayın sonunda bu toplantının İstanbul'da gerçekleşeceğini düşünüyorum.