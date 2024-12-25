CHP asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak

AA & Ensonhaber
Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü toplantı...
Partiden yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklanan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.
10.30'DA TOPLANILACAK
Toplantının saat 10.30'da parti genel merkezinde yapılacağı belirtildi.
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