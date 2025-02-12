CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ahmet Türk'e ziyaret

DHA

CHP’den 15 ve 16'ncı dönem, SHP’den 18 ve 19'uncu dönem SHP, DTP’den 23 ve 24'üncü dönem milletvekilliği yapan ve 3 dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ÖZEL'E TANRIKULU İLE ÖNDER EŞLİK ETTİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bulunduğu görüşmede CHP lideri Özel'e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.