CHP'de güç savaşları: İl başkanları Özgür Özel'den yana tavır aldı

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CHP'de sular durulmuyor.

2023 seçimlerinden sonra yapılan kurultay ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakan Özgür Özel, partinin yeni lideri oldu.

Kurultay yenilgisinden sonra attığı adımlarla kulislerde hep geri döneceği yönünde iddiaları canlı tutan Kılıçdaroğlu, her fırsatta yaptığı açıklamalarla partide huzursuzluk yaratıyor.

CHP'DE BİTMEYEN KURULTAY TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de bu konuda yaptıkları çıkışlarla gündeme kurultay tartışmalarını getiriyor.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne terör bağlantısı nedeniyle kayyum atanması ve bu olay üzerinden başlayan parti içi ayrışma da CHP için dikkat çeken diğer olumsuz bir durum.

ERKEN BAŞLAYAN ADAYLIK KAVGASI

Partinin iki önemli isminden biri ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın DEM Parti ile yan yana gelmeme çabası, 69 milyonluk Cumhuriyet Bayramı konseri tartışmaları üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile erkenden adaylık savaşına girmesine den oldu.

Tüm bunlar yaşanırken Kılıçdaroğlu'na yakın isimler harekete geçti.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER KURULTAY DEDİ

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, kurultay çağrısı yaparak "CHP anket yaparak kurulmuş bir parti değildir. Siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez. CHP’de kurultay bir lütuf değildir, haktır. CHP’de gerekirse kurultaya gidilir." dedi.

DEM ile ilişkiler ve iktidar ile 'normalleşme' üzerinden başlayan bu tartışmada CHP'den çok sert bir cevap geldi.

"KİBRİN VE İHTİRASIN ESERİ"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı açıklamada "Bu durum olsa olsa katıksız bir kibrin, gözü dönmüş bir ihtirasın eseri olabilir" ifadesini kullandı.

Kavga her gün yeni bir gelişme ile alevlenirken Özgür özel ve yönetim kadrosuna parti teşkilatından destek geldi.

İL BAŞKANLARI ÖZGÜR ÖZEL'İ DESTEKLEDİ

Kurultay tartışmaları nedeniyle CHP'li 81 il başkanı ortak açıklama yaptı.

Açıklamada parti örgütlerine ve Genel Başkan Özgür Özel'e güvenildiği belirtilerek, kurultay konusunun gündemde olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, "81 ilde 973 ilçede CHP iktidarının ayak sesleri duyulurken, Kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesi kullanıldı.