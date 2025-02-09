CHP’de kritik zirve: Özel, İmamoğlu ve Yavaş buluşacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılacak ön seçim hazırlıkları hız kazandı.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin siyasi gündemini yakından ilgilendiren bir görüşmeye hazırlanıyor.

Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isimleri sıkça anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara’da bir araya gelecek.

BUGÜN BULUŞACAKLAR

Buluşma, CHP’nin seçim sürecine yönelik rotasını şekillendirecek Parti Meclisi toplantısı öncesinde gerçekleşecek.

Ankara'da Kent Konseyleri Platformu genel kurulunda görüşmeye ilişkin konuşan Özel, şunları söylemişti:

"Yarın Ekrem Bey, Ankara'ya gelecek. Mansur Başkan'la da zaten görüşmüştük. Yarın uygun bir zamanda ve uygun bir ortamda geniş geniş oturup hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç hakkında hep beraber ne yapabiliriz diye konuşacağız. Ekrem ve Mansur Başkan'ın Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin elini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez."