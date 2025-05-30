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Haber Merkezi

Türkiye'de muhalefet krizi yaşanıyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın şaibeli olduğuna ilişkin iddialarla yargı süreci devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada sona gelinirken kararın, 30 Haziran'da çıkması bekleniyor.

Bu süreçte iddialar art arda geliyor.

Soruşturma tutanaklarına giren bazı itiraflar, aynı zamanda gazeteciler aracılığıyla kamuoyuna da yansıdı.

Bu kapsamda savcılıkta ifade veren Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya, tanık olduğu olayları gazeteci Barış Yarkadaş'a anlattı.

"PAVYONDA ÖZGÜR ÖZEL'E OY VERMEMİZ İÇİN PARA ALDIK"

Yarkadaş da TGRT ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında, kendisine anlatılan itirafları şu ifadelerle kamuoyuna duyurdu:

"Erzurum il başkanı bizi pavyona götürdü. İl başkanı beni dışarı çağırdı, 'Bize 4 imza daha lazım' dedi.

Çıkarttı bize pavyonun önünde bazılarımıza bin dolar bazılarımıza bin 500 dolar verdi. Ben bu parayı aldım cebime koydum.

Bu parayı bize verirken kurultay günü Özgür Özel'e oy verin, fotoğraflarını çekin bana yollayın dedi. Kurultay günü seçim kabinine girdik Özel'e oy verdik, fotoğrafını da yolladık."

"KILIÇDAROĞLU İDDİALARI REDDETMEDİ: SÜKUT İKRARDAN GELİR"

Bu itirafların ardın akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yenildikten sonra katıldığı ilk canlı yayında konuya ilişkin sözleri geldi.

Kılıçdaroğlu, iddiaları yalanlamamış, hatta sırtından hançerlendiğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu, “Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Nedir bu şaibeli kurultay? Sayın Genel Başkan çıkıp net bir açıklama yapmalı. Yapmıyorsanız sükut ikrardan gelir.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROLĞU VE EKİBİNİN GERİ DÖNME DURUMU

Bunun yanında mahkeme kararından sonra yaşanması muhtemel gelişmeler de şimdiden tartışma konusu oldu.

Mahkemeden kurultayın iptali kararı çıkması durumunda Kılıçdaroğlu ve eski yönetiminin, tekrar partinin başına geçmesi söz konusu.

CHP içinde ise şimdiden bunun doğru olup olmayacağı büyük bir kavganın fitilini ateşlemiş durumda.