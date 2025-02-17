CHP'de şaibeli kurultay soruşturması: İfadelerde Şükran Kütükçü'nün ihaneti de yer aldı

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Ankara'da siyaset gündemi yoğun.

İlk sıralarda ise CHP'deki adaylık kavgaları ve kurultay skandalı var...

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

Özgür Özel taraftarlarının para karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının oylarını satın aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmadan sonra bazı delegeler de konu hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SIR KÜPÜ NASIL SAF DEĞİŞTİRDİ

Kurultayın iptali için dava açan İzmir delegesi Hatip Karaaslan da onlardan biri.

Karaaslan'ın bu kapsamda verdiği ifade ortaya çıkarken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda sürpriz bir şekilde saf değiştiren eski Özel Kalemi Şükran Kütükçü’nün nasıl saf değiştirdiğini de anlattı.

Kütükçü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu finansörlüğünde satın alındığını iddia eden Karaaslan, ifadesinde şunları söyledi:

"ÖZEL BİLGİLERİ İMAMOĞLU'NA BİLDİRİYORDU"

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü olan soy ismini bilmediğim Şükran isimli kadını Halk TV isimli televizyon kanalının sahibi olan Cafer Mahiroğlu, menfaat karşılığında kendi taraflarına çekmiştir.

Bunun karşılığında Şükran Hanım da Kemal Kılıçdaroğlu’na ait özel bilgileri bir şekilde Ekrem İmamoğlu’na bildiriyordu. Ben bu bilgileri parti içerisindeki konuşmalardan biliyorum. Ayrıca sosyal medya üzerinden de bu tür konularda paylaşımlar yapılmıştır.

"FİNANSÖR İMAMOĞLU'DUR"

Duyduğuma göre Şükran Hanım’ı genel seçimlerden yaklaşık bir ay kadar önce Londra’ya götürerek bu kişiler ağırlamışlar ve tüm masraflarını karşılamışlar. Bunu yapan kişi de Cafer Mahiroğlu’nun arkasındaki gerçek finansör de Ekrem İmamoğlu’dur. Ben tüm bu bilgileri parti içerisindeki delegeler arasındaki konuşmalardan duydum."

KILIÇDAROĞLU İLE 35 YIL

Kütükçü, Kılıçdaroğlu ile geçirdiği 35 yılın ardından koltuğunu koruyarak Özgür Özel ile birlikte aynı görevini sürdürmeye devam etmişti.

Kütükçü, kurultay sürecinde değişimcilere destek vermiş, bu yönde çalışmıştı. CHP'nin en eski simlerinden biri olan Kütükçü, İmamoğlu ile de yakın ilişki içerisindeydi.