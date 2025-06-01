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CHP yönetimindeki Adıyaman Belediyesi’nin, önceki AK Parti döneminde Gazze’ye gönderilen 10 milyon TL’lik insani yardımı yasal faiziyle birlikte geri istediği ortaya çıktı. Karar, kamuoyunda büyük tepki topladı.

"ÇOCUKLARIN BAĞIŞLARINI FAİZİYLE GERİ İSTEDİLER"

Gündeme gelen bu gelişme, Gözde TV'de yayınlanan bir programda yapımcı Harun Yumrutepe tarafından duyuruldu. Programa konuk olan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan’a seslenen Yumrutepe, “İlkokul çocukları kumbaralarındaki parayı Gazze’deki kardeşleri için bağışladı, Adıyaman Belediyesi ise bu parayı faiziyle geri istiyor” diyerek karara sert tepki gösterdi.

Yumrutepe, 3 Mayıs 2024 tarihli ve 173 sayılı Belediye Meclisi kararını da kamuoyuyla paylaştı. Kararda, daha önce Gazze’ye insani yardım amacıyla aktarılan tutarın “yasal faiziyle birlikte” iadesi talep ediliyor. Yumrutepe, bu durumu “vicdan yaralayıcı” sözleriyle değerlendirdi:

Kadınların, çocukların açlıkla mücadele ettiği Gazze’ye gönderilen yardım parası geri isteniyor. Üstelik faiziyle. Yazıklar olsun.

AK PARTİLİ KABLAN: "BU BİR AHLAKİ ÇÖKÜŞTÜR"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kararı sert bir dille eleştirdi. Yardımın, önceki AK Parti yönetimi döneminde tüm yasal süreçlere uygun şekilde uluslararası bir yardım kuruluşu aracılığıyla gönderildiğini hatırlatan Kablan, “Yeni yönetim, siyasi saiklerle bu yardımı geri istiyor. Bu, sadece bir yardıma değil, toplumun vicdanına da saldırıdır” dedi.

Kablan, bu yaklaşımın insanlık değerleriyle bağdaşmadığını belirterek şöyle devam etti:

Bu karar, siyasi intikam anlayışının vicdanı nasıl bastırabildiğinin bir göstergesidir. Zor durumdaki insanlara destek olmak için yapılan bu yardımı geri çağırmak, sadece hukuki değil, aynı zamanda ahlaki açıdan da kabul edilemez bir durumdur. Sosyal belediyecilik iddiasında bulunanların, merhameti siyasete kurban etmeleri halkımız nezdinde asla karşılık bulmayacaktır.

AK Parti’nin her zaman mazlumun ve haklının yanında olduğunu vurgulayan Kablan, “Bu karar, halkımızın vicdanı karşısında hükmünü yitirmeye mahkûmdur” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.