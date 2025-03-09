Suriye ordusunun, Lazkiye'de devrik Esad rejimi unsurlarına karşı başlattığı operasyon devam ederken, çatışmalarda 70 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, Tartus ve Humus’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

CHP'Lİ BAŞARIR: "AKAN KANI DURDURUN"

CHP heyeti, devrik Baas rejimi güçlerinin sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamlarla ilgili açıklamalarını Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Buradan Ankara'ya sesleniyoruz, Avrupa'ya sesleniyoruz, BM'ye sesleniyoruz. Bugünden tez yok Suriye'ye bakın, akan kanı durdurun" dedi.

"LAZKİYE'YE GİDECEĞİZ"

Başarır şunları söyledi:

Yarın Samandağ’dan sonra açıklamamızı tüm dünyaya yapacağız. Dünyadaki tüm uluslararası güçlere, kurumlara sesleneceğiz. Öncelikle bu katliama ‘dur’ diyecekler. Oraya insani koridor açılacak. Eğer bunlar yapılmasa, bir sonraki adımımız milletvekillerimizle birlikte Lazkiye’ye gideceğiz. Ölümse ölüm. Her gün ölmektense bir gün ölürüz hiç sıkıntı yok