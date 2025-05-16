Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'tan ayrıldı

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran temaslarının ardından yurda dönüş yolculuğuna çıkarken Tiran Uluslararası Havalimanı’nda, Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve elçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

"TUR" İLE İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

Erdoğan’a dönüş yolculuğunda; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. Heyet, özel uçak “TUR” ile İstanbul’a hareket etti.