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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu adaşına AK Parti rozetini taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu adaşına AK Parti rozetini taktı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye katılan ve adaşı olan Burdurlu 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan’a parti rozetini taktı.