Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu adaşına AK Parti rozetini taktı

İHA
Burdur’da yaşayan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye üye olarak siyasi hayatına ilk adımını attı. Üyelik sürecinin tamamlanmasının ardından genç Erdoğan, 169. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılma fırsatı buldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ADAŞINA ROZETİNİ TAKTI
Toplantı sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaşıyla bir araya geldi. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu gence AK Parti rozetini takarak partideki yeni yolculuğuna resmiyet kazandırdı.
Kısa fakat samimi bir sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu hemşerilerine selamlarını iletti ve genç Recep Tayyip Erdoğan’a başarılar diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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