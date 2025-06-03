Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. İkili arasında gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.

İÇ POLİTİKA VE YENİ YASAMA DÖNEMİ

Kabul, Cumhurbaşkanlığı programı çerçevesinde gerçekleştirildi ve detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak siyasi kulislerde, görüşmede güncel iç politika başlıklarının yanı sıra, yeni yasama dönemine ilişkin olası iş birliklerinin de ele alındığı değerlendiriliyor.

ANAYASA REFORMU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık bir saat süren buluşmanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde farklı siyasi parti liderleriyle yürüttüğü temasların bir parçası olduğu belirtiliyor. Erdoğan ve Aksakal’ın, özellikle sosyal politikalar ve anayasal reform gündemine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu tahmin ediliyor.