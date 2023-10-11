Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Beştepe'de ağırladı.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Fatih Erbakan, son seçimde Cumhur İttifakı'nı destekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasında önemli bir rol oynadı.

Her iki isim de muhafazakâr ve milliyetçi görüşlere sahiptir. Ayrıca, her iki isim de Türkiye'nin güçlü bir devlet olmasını savunmaktadır.

Fatih Erbakan, babası merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayalinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerinde şekillendiği yorumunda bulunarak, terör yandaşlarının ve Türkiye karşıtlarının desteklediği 6'lı masaya karşı Cumhur İttifakı'nda yerini aldı.

