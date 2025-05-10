Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder arasında 3 çocuk diyaloğu

Haber Merkezi

Nisan ayında DEM Parti'nin İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye, heyetteki önemli isimlerden Sırrı Süreyya Önder de katılmıştı. Bu görüşme sırasında, dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Nefes gazetesinin bugünkü "Duvarların Dili Olsa" köşesinde, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki unutulmaz bir anıya yer verildi.

"HAPİS YATMAKTAN FIRSAT BULAMADIM"

Haberde yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder’e kaç çocuğu olduğunu sordu. Önder, tek çocuğu olduğunu belirtti. Erdoğan, bunun üzerine “Az değil mi?” diye esprili bir şekilde karşılık verince, Sırrı Süreyya Önder, yanıtını espriyle verdi:

"Hapis yatmaktan daha fazla çocuk sahibi olmaya fırsat bulamadım."

1,5 SAAT GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan Perşembe günü Beştepe'de DEM Parti İmralı heyetini kabul etmişti. Bu önemli görüşmede, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Pervin Buldan yer almıştı. Görüşme yaklaşık bir saat yirmi beş dakika sürdü ve iki taraf arasında "olumlu, yapıcı ve verimli" bir atmosferde geçtiği ifade edildi.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin “demokratik ve siyasal alanın güçleneceği, şiddetsiz bir dönemin başlangıcı” olarak nitelendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Ülkemiz ve vatandaşlarımız için hayati önemde olan bu dönemin başlangıcına dair umut verici bir atmosfer hakimdi" denildi.

UMUDUNUN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖREMEDİ

Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Çok pozitif bir görüşme oldu, bundan sonrasında çok daha umutluyuz" diyerek sürecin iyi gittiğini ifade etti. Pervin Buldan ise, “Görüşme çok verimli geçti, süreç güzel bir şekilde ilerliyor” şeklinde konuştu.

Ancak, görüşmelerin devam ettiği süreçte, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu kötüleşmiş ve 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.