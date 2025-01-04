Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Samsun ve Ordu’daki Olağan İl Kongrelerini tamamladıktan sonra memleketi Rize’ye geldi.

Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yapan Erdoğan, buradan helikopterle baba ocağı Güneysu ilçesine geçti. İlçe merkezinde toplanan hemşerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı büyük bir coşkuyla karşıladı.

"GÜNEYSU, BABA OCAĞIMIZ"

Vatandaşlarla buluşarak bir konuşma yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle bugün Samsun ve ardından Ordu’da gerçekleştirdiğimiz il kongrelerimizin ardından baba yurdumuza geldik. Yarın da Rize’deki kongremizin ardından Trabzon’a geçerek yoğun bir programı tamamlayacağız. Güneysu, bizim baba ocağımız, ana yurdumuz. Gösterdiğiniz bu sıcak ilgiye şahsım ve heyetim adına gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin.

"KAPI KAPI DOLAŞARAK, GÜCÜMÜZÜ DAHA YUKARI TAŞIYACAKSINIZ"

Konuşmasında komşusu Mehmet Ağabey’in vefatına da değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

Bugün acı bir haber aldık; komşumuz Mehmet Ağabey rahmetli oldu. Az önce taziye ziyaretine uğrayacağım, yarın da cenaze törenine katılacağım. Mekânı cennet olsun. Siz değerli kardeşlerimin birlik ve beraberlik içinde bu dayanışmayı sürdüreceğinize inanıyorum. Güneysu’dan her zaman güçlü bir ses yükseldi. Burası baba ocağıysa, buradan daha güçlü bir destek bekliyoruz. Hep birlikte, kapı kapı dolaşarak AK Parti’nin gücünü daha da yukarılara taşıyacağınıza güveniyorum. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Güneysu, Rize ve Türkiye olacağız. Allah hepinizden razı olsun.