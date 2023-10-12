Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi ağırladı

AA & Ensonhaber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.
Erdoğan, Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde ağırladı
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmeye dair, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti." ifadelerine yer verildi.
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