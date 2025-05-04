Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen yumruklu saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

"HUKUKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yılmaz, şunları ifade etti:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir. Fikirler ve eleştiriler ancak demokratik çerçevede karşılık bulduğunda anlam kazanır; şiddet ise siyaseti ve toplumu zehirler. Cumhuriyet Başsavcılığımızın olayla ilgili derhal başlattığı soruşturmayı ve devamındaki hukuki süreci yakından takip edeceğiz.