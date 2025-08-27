Cumhuriyet yazarı Zeynep Oral: AK Parti iktidara geldiğinden beri dua etmiyorum

Diyanet İşler Başkanlığı'nın son haftalarda toplumu bilinçlendirmeye yönelik cuma hutbeleri, özellikle muhalif kesimler tarafından hedefte.

Cuma hutbelerinden birinde, kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifadeler sonrası feminist yazar Berrin Sönmez, başörtüsünü çıkarma kararı almıştı.

Söz konusu hutbeleri 'laiklik ilkesine aykırı' bulanlar da bu tür vaazların insanları dinden soğuttuğunu savunuyor.

Bunlardan biri de Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep Oral.

"AK PARTİ YÜZÜNDEN DİNDEN SOĞUDUM"

Zeynep Oral, katıldığı bir programda, mevcut iktidar yüzünden dinden soğuduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

AK Parti iktidara geldiğinden beri dua etmiyorum. Ve benim gibi inanın çok insan var. Dinden soğuttular. Cumhuriyet tarihinde hiç bu kadar dini Allah'ı alet eden olmadı. Diyanet'in ilk hutbesi değil, ondan önce etek boyuna taktılar, dekoltesine taktılar. Büyükannesinin dizinden tahrik olmak.. Anadolu Müslümanlığında böyle bir şey yoktu.