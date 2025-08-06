Berrin Sönmez, Diyanet’in son hutbesi sonrası başörtüsünü çıkarma kararı aldı

Diyanet'in son hutbesi gündemde...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son cuma hutbesinde, kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Hutbede, giyim sektörü ve medya çevrelerinin 'özgürlük' adı altında çıplaklığı özendirdiği ifade edildi.

Hutbede, "Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır" dendi.

BERRİN SÖNMEZ TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu hutbeye yönelik bir tepki de feminist yazar Berrin Sönmez'den geldi.

Sönmez, Medyascope'da yer alan yazısında başını açacağını duyurdu.

Sönmez şu ifadeleri kullandı:

"BAŞIMI AÇIYORUM"

Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum. Yazının bu hasbihal kısmı okurlar için, uzaktan bakanlar için çalkantılı, gel-gitli, kararsız bir yaşam öyküsü olarak görülebilir. Hiç sakıncası yok düşünce özgürlüğüne saygılıyım.

"SAFIM BELLİ OLUR"

Kimseden de saygı ya da onay beklemiyorum. Sadece gerekli olan tepkinin uygun zamanını kaçırmak istemediğim için başörtümle vedalaşıyorum. Bir kişi bir anlam ifade etmeyebilir ama bir kişi olarak safım belli olur. Diyanetin gittiği yolu reddediyorum.

"BİR SÖZLEŞME YAPMIŞTIM"