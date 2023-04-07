Davut Güloğlu: Yavuz Ağıralioğlu'nu yanımızda görmek isteriz Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Davut Güloğlu, Ensonhaber'e yaptığı açıklamalarda İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'yla yan yana geldikleri fotoğraf hakkında konuştu.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere hazırlanırken partiler de attıkları adımlarla siyasetin gündemine yön vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istafa ettiğini açıklayan Yavuz Ağıralioğlu partisinden tepkiler almıştı.

Güloğlu ve Ağıralioğlu buluşması

Ardından Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Davut Güloğlu ile bir iftar yemeğinde bir araya gelmişti.

Görüşmenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Güloğlu'na tepkiler gelmiş, tepkiler üzerine ise Güloğlu, fotoğrafı silmek zorunda kalmıştı.

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"Sadece arkadaşımla iftar yaptım"

Ardından Güloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada buluşmanın sadece bir iftar yemeği için olduğunu belirtip, "Kıymetli arkadaşlar, Dün akşam bir iftar yemeğinde; vekilimiz ve arkadaşım @yavuzagiraliog ile bir araya geldik. Gördüm ki; hemen siyasi bir sebep arayanlar olmuş. Sadece arkadaşımla iftar yaptım. Buna başka bir isim koymak isteyenleri anlayamıyorum. Ayıptır.." demişti.



Tüm bu gelişmelerin ardından olayı daha da aydınlatabilmek için Ensonhaber canlı yayınına bağlanan Güloğlu, İlker Koç'un sorularını cevapladı.

"Ağıralioğlu'nun tecrübesinden istifade ettik"

Ağıralioğlu ile buluşmaları hakkında konuşan Güloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dostumuz Yavuz bey ile iftar yemeğinde bir araya geldik. İftar yemeğinde güzel sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz oldu. Yemekteki fotoğrafı paylaştık başımıza da iş açtık. Sabaha kadar telefonum susmadı. Yavuz beyin telefonu da susmadı. Yoğunluktan dolayı ister istemez resmi kaldırdım. Neler yapabileceğimizi, nasıl yol alabileceğimizi konuştuk. Tecrübesinden istifade ettik."

"Yavuz beyi tabiki isteriz neden istemeyelim"

İlker Koç'un, "Yavuz Bey'i kendi saflarınızda görmek istermiydiniz?" sorusunu ise Güloğlu şöyle cevapladı:

