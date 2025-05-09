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Haber Merkezi

Terör örgütü PKK'nın kongre topladığına ve kritik kararlar aldığına dair gelişmelerin ardından, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tv100’e özel açıklamalarda bulundu. Bakırhan, Türkiye'nin demokratik geleceği açısından tarihi bir dönemeçte olunduğunun altını çizerek, barışa açılan yeni bir kapının aralanabileceğini ifade etti.

"ACI DOLU BİR DÖNEMİN SONUNA GELİYORUZ"

Bakırhan, Türkiye’nin uzun yıllardır süren çatışmalı sürecinden çıkış için umut verici bir sürecin doğduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bugün, ülkemizin geleceği adına tarih kitaplarında yer alacak bir gün olabilir. Kırk yılı aşkın zamandır süren acıların, yasların, gözyaşlarının ardından, artık yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.

Kürt meselesinin yüz yılı bulan geçmişine dikkat çeken Bakırhan, bu sorunun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi halinde, toplumsal iyileşmenin mümkün olabileceğini vurguladı: “Ancak o zaman gerçek bir toplumsal barıştan, kucaklaşmadan söz edebiliriz.”

"BARIŞI SAĞLAMAK, İNSANLIK SINAVIDIR"

Barış sürecine katkı sunan herkesin adının tarihe altın harflerle yazılacağını ifade eden Bakırhan, “Dünyadaki en ağır sınavlardan biri barışı sağlayabilme iradesidir. El birliğiyle bu sınavı geçmek mümkün” dedi.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR"

PKK’nın kongresinden çıkan siyasal atmosferin, siyasi partiler, hükümet, medya ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte değerlendirilmesi halinde ülkenin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılabileceğine işaret eden Bakırhan, bu iklimin doğru okunması gerektiğini belirtti.

"BARIŞ İÇİN YÜRÜMEYE KARARLIYIZ"

DEM Parti olarak bu kritik dönemde üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını dile getiren Bakırhan, sözlerinin şöyle bitirdi:

Edirne’den Hakkari’ye kadar uzanan ortak geleceğimiz için barış yolunda kararlılıkla yürüyoruz. 85 milyon yurttaşımız için huzurlu, umut dolu bir yarın inşa etmek hem siyasi hedefimiz hem de vicdani sorumluluğumuz.

PKK, KARARLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK

Terör örgütü PKK'nın kongresini topladığı ve önemli kararların alındığı duyurusunun ardından gözler alınacak adımlara çevrilirken, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, tv100 canlı yayınında Kübra Par’ın sorularını yanıtladı. Buldan, “Türkiye açısından yeni bir dönemin eşiğindeyiz” dedi.

"KEŞKE SIRRI SÜREYYA, BU GÜNÜ GÖREBİLSEYDİ"

Sözlerine Sırrı Süreyya Önder’i anarak başlayan Buldan, onun barış sürecindeki çabalarını hatırlatarak, “Keşke bu günü görebilseydi, açıklamalara tanıklık edebilseydi. Barış uğruna çok büyük bir mücadele verdi. Bugün yaşanan gelişmelerin onun emeğinin karşılığı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"YILLARIN EMEĞİ, KARŞILIĞINI BULUYOR"

Buldan, geçmişte barış için verilen mücadelelerin kolay olmadığını, ancak bugün gelinen noktada önemli bir sürecin başladığını belirtti:

Yıllardır verilen çabaların, ödenen bedellerin meyvesini nihayet alıyoruz. Belki geçmişte bu kadar net bir sonuç alınamamıştı ama bugün, birkaç ayı bulan sürecin sonunda büyük bir eşik aşılıyor.

"ARTIK BARIŞA ADIM ATMA ZAMANI"

Türkiye’nin huzura, demokrasiye ve barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Buldan, “Annelerin ağlamadığı, gençlerin toprağa düşmediği bir gelecek mümkün. Barış bu topraklara gerçekten çok yakışacak. Hepimizin ortak arzusu bu” ifadelerini kullandı.

"DESTEK ZAMANI"

Gelişmelere destek çağrısında bulunan Buldan, barışa katkı sunan herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Yıllardır özlemini duyduğumuz süreci yakaladık. Şimdi o taşları örme zamanı. El birliğiyle barışa omuz verme zamanıdır."

"KARAR KISA SÜREDE AÇIKLANACAK"

Kübra Par’ın “PKK’nın kongrede aldığı kararlar ne zaman kamuoyuna açıklanacak?” sorusuna da yanıt veren Buldan, kararların duyurulmasının uzun sürmeyeceğini belirtti:

"Kongreyi toplamak bile günler aldı. Kolay bir süreç değil. Ancak alınan kararlar çok kısa bir süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"EVLATLARINI YİTİREN TÜM ANNELERE HAYIRLI OLSUN"

Açıklamasının sonunda tüm topluma seslenen Buldan, barışın kalıcı hale gelmesi için herkese sorumluluk düştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bu ülkede evladını yitiren tüm annelere hayırlı olsun. Dilerim ki artık hiçbir çocuk toprağa düşmesin, gençlerimiz barış ve huzur içinde yaşasın."