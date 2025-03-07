Devlet Bahçeli, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla tarihi bir süreç başladı…

Terörden arınmış bir Türkiye hedefi doğrultusunda önemli bir dönemece girilirken, Bahçeli’nin terör örgütünün silah bırakması ve tamamen tasfiye edilmesi yönündeki çağrısı sürecin fitilini ateşledi.

Bu kapsamda DEM Parti heyeti, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşerek onun mesajını kamuoyuna duyurdu.

PKK’nın kendini feshetmesi yönündeki çağrıya ilişkin art arda açıklamalar gelirken, dikkat çeken bir çıkış da CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi.

BAHÇELİ, SEZGİN TANRIKULU'NU ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu telefonla aradı.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli'nin kendisiyle görüştüğünü duyurdu. Bahçeli'yi etiketleyerek açıklama yapan Tanrıkulu, görüşmeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı:

"HERKESİN KATKISININ ÖNEMLİ OLDUĞUNDA HEMFİKİRİZ"