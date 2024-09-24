Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, BM'deki tarihi konuşması sonrası tebrik etti.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

K atılımcılara ve dünyaya BM Genel Kurulu'ndan 14.kez hitap eden Erdoğan, konuşmasında özellikle Gazze'deki duruma dikkat çekerek ve üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etti.

İsrail ve bu katil devletin katliamlarına göz yuman herkese tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede soykırım yaptığını söyledi.

BAHÇELİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarihi konuşmasının ardından Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tebrik geldi.

Bahçeli, Genel Kurul'daki hitabının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bahçeli, Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)