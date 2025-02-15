Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersekli ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü

AA & Ensonhaber
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüştü.
İKİLİ VE BÖLGESEL İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ
Fidan ve Konakovic görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Bosna Hersek'teki gelişmeler ve Balkanlar'daki durumu ele aldı.
SUDANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif ile görüştü.
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