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Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersekli ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersekli ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.