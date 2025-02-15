Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersekli ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü
AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüştü.

İKİLİ VE BÖLGESEL İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Fidan ve Konakovic görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Bosna Hersek'teki gelişmeler ve Balkanlar'daki durumu ele aldı.

SUDANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif ile görüştü.

ensonhaber icon
Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü