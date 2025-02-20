Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Vang ile görüştü

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınarak, işbirliği alanları değerlendirildi. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki durum gibi bölgesel meseleler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme sırasında, uluslararası gelişmeler ışığında küresel güvenlik konuları da masaya yatırıldı.

Son olarak, uluslararası istikrarı tehdit eden unsurlar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

İRLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Güney Afrika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile görüştü.

Diplomatik kaynaklar, görüşmede ikili konuların ve Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirildiğini belirterek, Gazze'deki durum ve İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeler çerçevesinde Avrupa'nın güvenliği konusu da ele alındı.