Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, görüşme sırasında Fidan ve Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen son barış çabalarını detaylı şekilde ele aldılar.

BARIŞ ORTAMI İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİ

İki bakan, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve kalıcı bir barış ortamı sağlanması adına atılacak adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, aynı zamanda uluslararası diplomasi ve işbirliği üzerine de değerlendirmeler yapıldı.