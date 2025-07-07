Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS Zirvesi temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile enerji işbirliği konularını ele aldı. Görüşmede ayrıca İsrail’in bölgedeki artan saldırganlığı, Gazze’deki gelişmeler, İran’ın nükleer faaliyetleri, Afganistan’daki durum ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildi.

GUTERRES VE KAZAK MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Fidan, zirve kapsamında ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme gerçekleştirdi. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile de bir araya gelen Fidan, karşılıklı işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, Fidan’ın bu temasları zirve boyunca devam etti.