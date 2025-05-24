Doğu Perinçek: ABD ve Yunanistan bize meydan okuyor

Vatan Partisi, Yunanistan’ın Edirne sınırındaki Dedeağaç kentinde, ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından 26 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Immediate Response' tatbikatına karşı tepkisini göstermek amacıyla Edirne’de bir etkinlik gerçekleştirdi.

Partinin “Dedeağaç’ta NATO Tatbikatı, Türkiye Uyuma” sloganıyla düzenlediği eylem, kent merkezindeki Eski Cami önünden başlayan yürüyüşle start aldı. Saraçlar Caddesi’nin trafiğe kapalı bölümüne kadar devam eden kalabalığa, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek seslendi.

"SESİMİZ ANKARA'DAN DUYULSUN"

Perinçek, konuşmasında şunları dile getirdi:

Yunan medyası dün bu görüntüleri yayınladı. Tankların üzerinde NATO bayrakları dalgalanıyor, askerler yer alıyor. Bir tankta Yunan bayrağı, diğerinde ABD bayrağı, en sağdaki tankın üzerinde ise İsrail askeri ve bayrağı var. Dedeağaç ile İsrail arasındaki mesafe uzak olabilir ama İsrail, Amerika ve NATO’yla birlikte burada bulunuyor, bizlere meydan okuyorlar. Amerika, NATO ve Yunanistan onlara kucak açmış durumda. Meriç Nehri’ni geçmek istiyorlarmış; ancak oradan sadece ölüleri geçebilir, dirileri asla. Amerikan askerinin Meriç Nehri’nden geçmesine pasaport yok, ama ölüsüne vize var. NATO askerlerinin de ölülerine vize ve pasaport veriliyor. Karşıda ise Mehmetçik ve Türk polisi onları bekliyor. Eğer barış ve dostlukla geliyorlarsa, Trakya ve Anadolu insanı olarak onları güzelce karşılarız. Ama eğer kılıç, füze ve tanklarla geliyorlarsa, onları ancak Meriç Nehri kıyısında karşılarız. Buradan Ankara’yı uyandırıyoruz; sesimiz güçlü çıksın, Ankara’dan duyulsun.